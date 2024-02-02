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هل هناك أطعمة تتناسب مع فصيلة دم معينة دون الآخرى؟

الغذاء وفصيلة الدم
الغذاء وفصيلة الدم
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كشف مختص بالتدريب الرياضي والتثقيف الغذائي، أنه لا يوجد أي دليل علمي يربط بين فصيلة الدم وأي نوع من الغذاء، وكل ما يقال عن هذا الأمر خرافات.اضافة اعلان

3 أنواع من التغذية تحدد حسب المرض أو المهنة

وأوضح أن التغذية تنحصر في 3 أنواع، لكل منها طبيعة خاصة، ويمكن تحديد لكل نوع مواد غذائية معينة حسب كل حالة ونوع الأداء الذي يقوم به الشخص.

التغذية العلاجية:

وبين أن التغذية العلاجية تُعد مكملة لعملة التداوي من الكثير من الأمراض، حيث تختص بنوع المرض، فإذا كان هناك شخص على سبيل المثال مريض سكر، نطالبه بعدم تناول الخبر الأبيض.
وأضاف، وننصح آخر يعاني من ضغط الدم ننصحه بالابتعاد عن الصوديو، ونقول لمريض السكر عليه اجتناب النشويات والسكريات وماشابهها.

التغذية الوقائية:

الغذاء الوقائي: ننصح كل من يريد المحافظة على صحته ولياقيته البدنية، والوقاية من الأمراض بالإقلال من الأكل عموما، ثم على أن يبتعد عن المأكولات التي لا تحتوى على قيمة غذائية.
وقال: عليه أن يتجنب المشروبات الغذائية بكل أنواعها وكذلك الوجبات السريعة والوجبات التي تحتوى على الزيوت المهدرجة والسكريات والمحتويات غير الصحية عموما.

التغذية الرياضية:

يتناول بعد الرياضيين 7 وجبات في اليوم، لأنه يريد تغذية عضلاته، من الغذاء الطبيعي، وهناك من يتناول نوعيات معينة حسب النشاط الرياضي الذي يمارسه، مثل العدائين والسباحين.
وأضاف، الرياضي الذي يمارس ألعاب القوى غير الذي يشارك في سباقات الماراثون.

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