الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تفاصيل تحويل سُحب الطائف إلى المشاعر المقدسة لتقليل الحرارة

مخيمات بالمشاعر المقدسة 2
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني استبعاد إمكانية استخدام التقنية البحثية التي تسمح بتحويل سُحب محافظة الطائف إلى المشاعر المقدسة أثناء موسم حج هذا العام، بهدف التقليل من حدة الطقس.اضافة اعلان

تقليل مستويات حرارة المشاعر المقدسة وتعديل الطقس:

وأشار إلى أن الفكرة ذاتها لم تتبلور بعد ولا تزال في مراحلها الأولية، موضحاً أنه بالإمكان الاستفادة منها مستقبلاً، وأكد أن فكرة المشروع لا تزال "أولية" وتحتاج إلى دراسة معمقة من قبل المختصين والنظر في ذلك، وقد لا تكون في حج هذا العام بل مستقبلاً للاستفادة منها في حال إقرارها.
ووفق القحطاني، يعتزم مركز الأرصاد عبر البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب تنفيذ التقنية البحثية التي تسمح بتحويل سُحب الطائف إلى مكة في إطار توسع أعمال المركز ذاته في المشاعر المقدسة من أجل تقليل مستويات حرارة المشاعر المقدسة وتعديل الطقس.
وتهدف فكرة المشروع إلى تعزيز الاستفادة من السحب واستغلال خصائصها من أجل ضمان مستويات برودة لافتة في أجواء المشاعر المقدسة بمواسم الحج.

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. ضبط المتحرش بامرأة في المدينة وتوضيح مهم من حساب المواطن وبشرى من المرور

بعد وصول درجة الحرارة 45 مئوية.. الوطني للأرصاد يكشف التنوع المناخي لمدن المملكة

عاجل.. وزارة الحج توضح حقيقة السماح لحاملي تأشيرة العمرة بأداء الحج

بيان من غرفة جازان بشأن تزايد أعداد المراجعين لاستخراج التأشيرة الدولية

عاجل.. لمدة 5 أيام.. توقعات بأمطار غزيرة على 9 محافظات بالباحة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة 3:48 م السبت، 18 مايو 2024

مكة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية.. والصغرى في السودة 14

أهم 10 11:00 م الإثنين، 22 أبريل 2024

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في جانيين وتوضيح مهم بشأن تخفيض مخالفات المرور

امطار الباحة - 9:09 م الأحد، 21 أبريل 2024

أمطار على منطقة الباحة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب

وزارة البيئة 8:07 م الأحد، 21 أبريل 2024

"البيئة": 5 مناطق تسجل هطول أمطار في 36 محطة وعسير تتصدر بـ 32.00 ملم