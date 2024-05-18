عاجل.. تفاصيل تحويل سُحب الطائف إلى المشاعر المقدسة لتقليل الحرارة

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أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني استبعاد إمكانية استخدام التقنية البحثية التي تسمح بتحويل سُحب محافظة الطائف إلى المشاعر المقدسة أثناء موسم حج هذا العام، بهدف التقليل من حدة الطقس.



تقليل مستويات حرارة المشاعر المقدسة وتعديل الطقس:



وأشار إلى أن الفكرة ذاتها لم تتبلور بعد ولا تزال في مراحلها الأولية، موضحاً أنه بالإمكان الاستفادة منها مستقبلاً، وأكد أن فكرة المشروع لا تزال "أولية" وتحتاج إلى دراسة معمقة من قبل المختصين والنظر في ذلك، وقد لا تكون في حج هذا العام بل مستقبلاً للاستفادة منها في حال إقرارها.ووفق القحطاني، يعتزم مركز الأرصاد عبر البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب تنفيذ التقنية البحثية التي تسمح بتحويل سُحب الطائف إلى مكة في إطار توسع أعمال المركز ذاته في المشاعر المقدسة من أجل تقليل مستويات حرارة المشاعر المقدسة وتعديل الطقس.وتهدف فكرة المشروع إلى تعزيز الاستفادة من السحب واستغلال خصائصها من أجل ضمان مستويات برودة لافتة في أجواء المشاعر المقدسة بمواسم الحج.