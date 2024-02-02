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"يونسيف": 17 ألف طفل في غزة انفصل عن والديه وذويه

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أطفال غزة
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أكدت منظمة اليونيسيف أن أكثر من 17 ألف طفل في غزة انفصل عن والديه وذويه، وأن لكل طفل منهم قصة مفجعة من الحزن والخسارة، ويتعين على كل منهم التأقلم مع هذا الواقع الجديد المروع.اضافة اعلان

غزة تعاني من نقص حاد في الغذاء والماء والمأوى
وأوةضحت في خضم النزاع، من الشائع أن ترعى الأسر الأطفال الذين فقدوا والديهم ، لكن في الوقت الحالي وبسبب النقص الكبير في الغذاء والماء والمأوى، تواجه تلك الأسر تحديات في رعاية طفل آخر بينما تكافح لتلبية احتياجات أطفالها.
وأضافت أن الصحة العقلية والنفسية للأطفال الفلسطينيين تتأثر بشدة من هذه الأوضاع، وتبدو عليهم مستويات عالية من القلق والتوتر الشديد، وفقدان الشهية، وقلة النوم، ويعانون نوبات انفعالية أو ذعر في كل مرة يستمعون للانفجارات.

اليونيسيف تطالب بوقف فوري لإطلاق النار
 وكشفت منظمة اليونيسيف، أن كل أطفال في منطقة غزة تقريباً يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، لأكثر من مليون طفل، مطالبة في الوقت نفسه بوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، والرعاية الصحية لجميع سكان غزة بما فيهم الأطفال.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان اعلى غزة إلى 27019
يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 118 على التوالي إلى 27019 شهيدًا، والجرحى إلى 66139 معظمهم من النساء والأطفال.

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 118 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 190 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة النظر إلى أن الطواقم الطبية انتشلت جثة 22 شهيدًا من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المدينة.

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