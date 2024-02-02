عاجل.. "الموارد" تحدد عقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

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حذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق. اضافة اعلان





الثغرات النظامية للتسجيل في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



وأطلقت الوزارة تحذيرًا من الحسابات التي تدعي تحايلها على النظام عبر استخدام مصطلح "الثغرات النظامية"، وقالت إنها تستهدف استنزاف أموال المستفيدين دون النظر إلى الضرر الذي يلحق بهم.وأوضحت أن "اتباع الطرق غير المشروعة يعرض للمساءلة القانونية، ويحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، وعقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال"، وفقًا لصحيفة "عكاظ".-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريال للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.