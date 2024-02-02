شرطة جازان تتحرك للقبض على 6 أشخاص.. فعلوا هذا الأمر

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أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أنها تمكنت من القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية. اضافة اعلان





ضبط 6 مخالفين لتهريبهم مادة الحشيش المخدر



إحباط تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات



ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات

