خطيب المسجد الحرام: احذروا استخدام جوارحكم فيما يوجب سخط الله وعقوبته (فيديو)

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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط على تجنب ركوب الخطايا بالحواس والجوارح التي وهبها الله لعباده.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "ألا وإن من الأمانات التي أمر العبد بأدائها والقيام بمقتضاها، الجوارح التي خلقها الله تعالى فيه، وجعلها طيعة له، تأتمر بأمره، وتحقق له مراده، وتوصله لغاياته". اضافة اعلان





استخدام الجوارح فيما يرضي الله



pic.twitter.com/JvUNtM1bqV فيديو | خطيب المسجد الحرام أسامة خياط: تجنبوا ركوب الخطايا بالحواس والجوارح التي وهبها الله لكم #الإخبارية February 2, 2024

وأضاف خطيب المسجد الحرام: "فيجب عليه ألا يستعملها إلا فيما يرضي به ربه عز وجل، في طاعة أمره، واجتناب نهيه، والحذر من أسباب سخطه، وموجبات عقوبته".وحذر من أنه إن "استعملها في معصية الله عز وجل، وجعل منها أداة ووسيلة لركوب الخطايا واجتراح الاثام، وسببًا في استجلاب غضبه سبحنه، واستنزال سخطه، واستحقاق عقوبته، فقد خان بذلك الأمانة وجنى الحسرة والندامة، يوم تشهد عليه جوراحه بما قدمت عليه يداه "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون".