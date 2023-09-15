أهم 10.. انتهاء حظر العمل في الشمس و5 أسباب للتعليم عن بعد ومشاهدات الاقتراب من الموت

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
اليوم.. انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
ينتهي اليوم الجمعة، قرار منع العمل تحت الأشعة الحمراء فى المملكة، والذي كان قد بدأ تطبيقه في 15 يونيو الماضي.
خطيب المسجد الحرام: هؤلاء هم أسعد الناس (فيديو)
حث خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة على اجتناب المعاصي والمحرمات والإقبال على الله تعالى بالطاعات، مشددًا على أن ذلك يجلب السعادة للإنسان.
رسميا.. 5 أسباب تستوجب تحويل التعليم من حضوري إلى عن بعد
أعلنت وزارة التعليم عن وجود 5 أسباب تستوجب الانتقال من التعليم الحضوري بالمدارس إلى التعليم عن بعد.
مطار الملك عبدالعزيز أفضل مطارات المملكة لشهر أغسطس 2023
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر أغسطس 2023م.
الكشف عن سبب رفع 43 دعوى ضد منشآت قطاع السيارات
قررت الهيئة العامة للمنافسة، توجيه الاتهام وتحريك الدعاوى الجزائية ضد ٤٣ منشأة في قطاع السيارات، مع استمرار التحقيقات في القطاع.
جرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة
أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال، على الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مشاهدات مثيرة.. هذا ما قاله أصحاب تجارب "الاقتراب من الموت"
قليل من الناس خاضوا تجربة الاقتراب من الموت، قبل أن يعودوا مجددًا إلى الحياة، وعلى الرغم من أنها لم تستمر سوى لبضع دقائق فقط إلا أن هناك من يتذكر تفاصيلها، وتحدث عن تجربته الفريدة من نوعها.
مكاسب للطرفين.. هذه الدول قلصت ساعات الدوام الرسمية ومنهادولة عربية
برهنت أزمة جائحة كورونا على وجود حلول متعددة في أنظمة العمل، تعزز الإنتاجية بعيداً عن قيود ساعات الدوام الطويلة وحساب التواجدية الجسدية.
ورطة أبل مع مخاطر آيفون 12.. والدول الأوروبية بدأت سحبه من الأسواق
قررت بلجيكا تحليل المخاطر الصحية التي قد تنطوى على استخدام "آيفون 12"، بعد يومين فقط من قرار فرنسا حظر استخدام الهاتف لنفس السبب.
"سوني" تطرح تطبيقا جديدا يحول الهاتف الذكي إلى شاشة فيديو لاسلكية
أعلنت شركة "سوني" عن تطبيق جديد قادر على تحويل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة إلى شاشة فيديو لاسلكية لكاميراتها.
أفضل 7 مشروبات لعلاج التهاب الحلق
عندما تُصاب بالتهاب الحلق، فإنك عادة ما تبحث عن الحلول المنزلية، والتي تساعدك في التخلص من الألم والاحتقان، وتكون المشروبات هي الخيار الأول الذي تلجأ إليه.