خطيب المسجد الحرام: هؤلاء هم أسعد الناس (فيديو)

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حث خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة على اجتناب المعاصي والمحرمات والإقبال على الله تعالى بالطاعات، مشددًا على أن ذلك يجلب السعادة للإنسان. اضافة اعلان





اجتناب المعاصي



رحمة الله



وقال في خطبة الجمعة اليوم: "اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن اسعد الناس برحمة الله من جانب المعاصي والمحرمات وأقبل على الطاعات والقربات".قال الله تعالى "إن رحمة الله قريب من المحسنين"، وقال تعالى: "ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون".وأضاف: "والاستغفار جالب للرحمة، دافع للنقمة، قال الله تعالى: "لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون"، ومن رحم عباد الله رحمه الله".وقال خطيب المسجد الحرام، إن رحمة الله سبحانه شاملة عامة، عمت الكون ومن فيه، قال تعالى: "ورحمتي وسعت كل شيء"، وقال سبحانه عن دعاء الملائكة للمؤمنين: "ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا".وأشار إلى أن "آثار رحمته واضحة للعيان ظاهرة للأنام، وبرحمته خلق الإنسان في أحسن تقويم، وسوى جسمه، وأحيا روحه، وأمده بالعقل وغذاه بالنعم. "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان".وتابع: "وبرحمته خلق الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادًا وفراشًا وقرارًا، وكفاءً للأحياء والأموت".قال تعالى: "تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وحعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا* وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا".