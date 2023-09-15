مطار الملك عبدالعزيز أفضل مطارات المملكة لشهر أغسطس 2023

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر أغسطس 2023م.

14 معيارًا لتقييم أداء مطارات المملكة اضافة اعلان



وصدر التقرير وفقًا لأربعة عشر معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، وذلك تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.ونال كلٌ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، ومطار الملك فهد الدولي ، ومطار أبها الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم ، ومطار القريات المراكز المتقدمة في التقرير.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

إذ اتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً.

وحصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 91%، بينما جاء ثانياً مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام وصلت إلى 82%.

مطار الملك فهد الدولي

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 82%.

فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82% حيث تفوق مطار الملك فهد الدولي على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

مطار أبها الدولي

وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 91%.

فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 82%.

مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز

فيما حصل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياُ، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

مطار القريات

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء.

وأبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.



