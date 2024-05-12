مسؤول جامعي: الطالب لا يُعدّ مؤهلاً لممارسة الطب إلا بهذا الشرط

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قال د. خالد الشمراني، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية، إن الطالب لا يُعتبر مؤهلاً لممارسة الطب إلا بعد اجتيازه سنة الامتياز.





الطالب لا يُعد مؤهلاً لممارسة الطب إلا بهذا الشرط



سنة الامتياز جسر بين التعليم النظري والتطبيق



pic.twitter.com/u22ypt2ZOg فيديو | د. خالد الشمراني عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية: لا يعتبر الطالب مؤهلا لممارسة الطب إلا بعد اجتيازه سنة الامتياز #برنامج_اليوم May 12, 2024

وأضاف في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن سنة الامتياز هي الفترة الزمنية التي يخوضها الطلاب والطالبات الذين أتموا متطلبات التخرج المقررة وتمتد إلى 12 شهرًا يكرسون فيها وقتهم في التدريب السريري، مشيرًا إلى أن التدريب يكون في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، أو المستشفيات الأخرى.وبين أن سنة الامتياز تعد جسرًا بين التعليم النظري والتطبيق العملي الإكلينيكي وتعد جزءًا أساسيًا لإكمال الدراسة في تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتشمل:"علوم المختبرات الإكلينيكية، التغذية الإكلينيكية، علوم الأشعة، تقنية التخدير، العلاج الوظيفي، العلاج التنفسي، تقنية القلب والتصوير الصوتي"، وغيرها من التخصصات الصحية المساندة المتعددة.





