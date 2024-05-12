الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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مسؤول جامعي: الطالب لا يُعدّ مؤهلاً لممارسة الطب إلا بهذا الشرط

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د. خالد الشمراني عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
أ أ
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قال د. خالد الشمراني، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية، إن الطالب لا يُعتبر مؤهلاً لممارسة الطب إلا بعد اجتيازه سنة الامتياز.اضافة اعلان

الطالب لا يُعد مؤهلاً لممارسة الطب إلا بهذا الشرط

وأضاف في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن سنة الامتياز هي الفترة الزمنية التي يخوضها الطلاب والطالبات الذين أتموا متطلبات التخرج المقررة وتمتد إلى 12 شهرًا يكرسون فيها وقتهم في التدريب السريري، مشيرًا إلى أن التدريب يكون في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، أو المستشفيات الأخرى.

سنة الامتياز جسر بين التعليم النظري والتطبيق

وبين أن سنة الامتياز تعد جسرًا بين التعليم النظري والتطبيق العملي الإكلينيكي وتعد جزءًا أساسيًا لإكمال الدراسة في تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتشمل:
"علوم المختبرات الإكلينيكية، التغذية الإكلينيكية، علوم الأشعة، تقنية التخدير، العلاج الوظيفي، العلاج التنفسي، تقنية القلب والتصوير الصوتي"، وغيرها من التخصصات الصحية المساندة المتعددة.



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