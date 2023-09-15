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أفضل 7 مشروبات لعلاج التهاب الحلق

التهاب الحلق
التهاب الحلق
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عندما تُصاب بالتهاب الحلق، فإنك عادة ما تبحث عن الحلول المنزلية، والتي تساعدك في التخلص من الألم والاحتقان، وتكون المشروبات هي الخيار الأول الذي تلجأ إليه.اضافة اعلان
ويقدم موقع "ديلي ميديكال" أفضل 7 مشروبات طبيعية لعلاج التهاب الحلق، بعيدًا عن الأدوية الكيمياوية، ويتم تجهيزها بسهولة في المنزل.


مشروبات لعلاج التهاب الحلق

هذه مجموعة من المشروبات الساخنة والباردة، والتي سوف تساعد في تهدئة التهاب الحلق:


1- مغلي البابونج

 يعتبر مغلي البابونج واحد من أفضل المشروبات التي تساعد في علاج التهاب الحلق بسبب تأثيره المضاد للالتهابات، بالإضافة إلى قدرته على مقاومة البكتيريا.


2- الشاي الأخضر

 يمكنك استخدام الشاي الأخضر لتخفيف ألم الحلق وتحسين جهاز المناعة لديك، حيث أن هذا الشاي يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، وكذلك مضادات الالتهاب


3ـ مغلي النعناع

من المعروف أن النعناع هو أحد البوليفينولات القوية، والذي يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تخفيف الالتهاب، كما يعمل على تهدئة آلام الحلق.


4- مغلي الكركم

يمكنك استخدام الكركم الطازج ووضعه في ماء مغلي وتركه لعدة دقائق ثم تناول هذا المشروب بعد تصفيته، أو يمكنك استخدام الكركم المجفف أو جذوره المجففة.


5ـ مغلي الزنجبيل

 يمكنك استخدام الزنجبيل المطحون أو الطازج لعمل مشروب دافئ، حيث يساعد مشروب الزنجبيل في مقاومة الالتهابات وتخفيف التورم الناتج عن التهابات الحلق.


6- مغلي نبات المارشيميلو

 يمكنك شراء مستخلص بذور هذا النبات لتخفيف آلام الحلق، لأنه يساعد في تخفيف التهيج بسبب مضادات الأكسدة وقدرته على مقاومة العدوى.


7- مغلي الفراسيون

لأن هذا الشاي له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتم استخدامه في الكثير من الدول لعلاج الالتهابات، لذا يمكنك استخدام هذا الشاي عن طريق وضع الأكياس الخاصة به داخل الماء المغلي.

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