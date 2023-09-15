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اليوم.. انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

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القرار استهدف الحفاظ على صحة العمال
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ينتهي اليوم الجمعة، قرار منع العمل تحت الأشعة الحمراء فى المملكة، والذي كان قد بدأ تطبيقه في 15 يونيو الماضي. اضافة اعلان
ونص القرار على حظر العمل تحت أشعة الشمس في جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً.

للحفاظ على سلامة وصحة العمال

وجاء ذلك حفاظًا على سلامة وصحة العمال، وتجنّب المخاطر الصحية التي قد تنجم عن تعرضهم لأشعة الشمس، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وفقًا للمعايير العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية.

تنظيم ساعات العمل

ووجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -خلال فترة تطبيق القرار- أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.
كما نشرت الوزارة على موقعها (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري)، وذلك لإطلاع أصحاب المنشآت وتطبيق ما جاء فيه. 


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