"سوني" تطرح تطبيقا جديدا يحول الهاتف الذكي إلى شاشة فيديو لاسلكية

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أعلنت شركة "سوني" عن تطبيق جديد قادر على تحويل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة إلى شاشة فيديو لاسلكية لكاميراتها. اضافة اعلان

ويتيح تطبيق " Monitor & Control" للمبدعين مراقبة التعريض الضوئي لاسلكيا، والتحكم في التركيز، وضبط إعدادات الألوان.





قدرات احترافية





نقطة التركيز البؤري





المراقبة من مسافة بعيدة





أجهزة قابلة للتحكم



ويتوفر التطبيق عبر متجري جوجل وآبل للتطبيقات، ويتيح قدرات احترافية للتحكم في الفيديو لمالكي كاميرات سوني.ويتيح التطبق إمكانيات التحكم عن بعد، ويسمح باستخدام الهاتف الذكي كشاشة خارجية متصلة بالجزء العلوي من الكاميرا.ويسمح التطبيق بذلك، سواء كنت تستخدم التطبيق عبر جهاز متصل بالكاميرا أو تحكم في الكاميرا عن بعد، فإنه من المفيد التحكم في نقطة التركيز البؤري والإعدادات، مثل حساسية التركيز البؤري التلقائي.وقالت الشركة : "يتيح شريط التحكم الموضوع على جانب الشاشة إمكانية ضبط التركيز البؤري بشكل بديهي".وأضافت الشركة :" يتيح التطبيق لمشغل الكاميرا أو المخرج الوقوف على مسافة بعيدة لمراقبة ما تراه الكاميرا عبر الهاتف الذكي.إضافة إلى مع مراقبة التعريض الضوئي المتضمن الرسم البياني واللون الزائف والشكل الموجي، بالإضافة إلى عناصر التحكم البديهية في التركيز ".ويأتي تطبيق " Monitor & Control" كإضافة أخرى إلى تطبيق سحابة "سوني" للمبدعين، الذي يحول كاميرات سوني إلى أجهزة قابلة للتحكم فيها عن بعد.ولا توفر العديد من نماذج سوني الهجينة، غير المتضمنة مرايا، عناصرا للتحكم في مراقبة التعريض الضوئي.