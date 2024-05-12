طقس المدينة.. شاهد عاصفة أمطار غزيرة بشرق المربع في العيص

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شهدت محافظة العيص، اليوم الأحد، عاصفة مطرية غزيرة مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر بمنطقة المدينة المنورة.





عاصفة أمطار غزيرة شرق المربع في العيص



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول





شرق المربع شمال شرق العيص

الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

12 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/11jZyWW4as 📍عاصفة أمطار غزيرةشرق المربع شمال شرق العيصالأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ12 مايو 2024م May 12, 2024

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت عاصفة مطيرة محافظة العيص وسط هبوب رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.