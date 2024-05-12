طقس المدينة.. شاهد عاصفة أمطار غزيرة بشرق المربع في العيص

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شهدت محافظة العيص، اليوم الأحد، عاصفة مطرية غزيرة مع تقلبات
جوية وطقس غير مستقر بمنطقة المدينة المنورة.
عاصفة
أمطار غزيرة شرق
المربع في العيص
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت عاصفة مطيرة محافظة العيص وسط هبوب رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.
أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان،
عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
📍عاصفة أمطار غزيرة— طقس (@tqqs) May 12, 2024
شرق المربع شمال شرق العيص
الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
12 مايو 2024م
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رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،
حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.