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طقس المدينة.. شاهد عاصفة أمطار غزيرة بشرق المربع في العيص

ريءريس
أمطار العيص
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شهدت محافظة العيص، اليوم الأحد، عاصفة مطرية غزيرة مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر بمنطقة المدينة المنورة.

عاصفة أمطار غزيرة شرق المربع في العيصاضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت عاصفة مطيرة محافظة العيص وسط هبوب رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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