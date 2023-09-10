أخبار السعودية.. مصير الدعم الإضافي وتعديلات نشاط سيارات الأجرة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
رد من حساب المواطن.. هل يستمر الدعم الإضافي بعد صرف دفعة سبتمبر؟
بعد انتهاء تمديد الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمراره حتى شهر سبتمبر، برزت التساؤلات حول مصيره، في أعقاب إيداع الدفعة 70 في الساعات الأولى من اليوم الأحد.
تفاصيل أكبر مشروع اقتصادي عابر للقارات بين المملكة وأمريكا
أعلنت حكومتا المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم في 8 من سبتمبر 2023، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات.
46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
مطار الملك عبدالعزيز: إيقاف خدمة نقل المعتمرين إلى مكة
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أنه تم إيقاف خدمة نقل المعتمرين من المطار إلى مكة المكرمة، بنهاية شهر رمضان المبارك لعام 1444.
التفاصيل كاملة.. ننشر التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة
طرحت الهيئة العامة للنقل، تعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول
نشرت وزارة التعليم، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.
وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل
أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة شاركت في أعمال مجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين.
خدمة اليوم.. 3 خطوات تُمكنك من الاستعلام عن طلبات الرخصة المهنية
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأحد، خطوات تُمكنك من الاستعلام عن طلبات الرخصة المهنية.
الشرقية الأعلى.. تنفيذ أكثر من 219 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري
أعلنت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، نفذت حملات رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس، نتج عنها 219,369 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 214886 عملية فحص لمركبات النقل، و235 عملية فحص للمركبات الأجنبية.