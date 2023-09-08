أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وقرض الـ 100ألف ريال وحالة طلاق كل 10دقائق

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
بشرى من حساب المواطن.. صرف دفعة سبتمبر في هذا الموعد
حدد حساب المواطن مجددًا، موعد صرف الدفعة 70 – شهر سبتمبر يوم الأحد المقبل.
"التنمية الاجتماعية" تكشف حقيقة سجن ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة
نفى محمد الرزقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الجمعة ما يتم تداوله بشأن سجن ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20 في المائة من العام الدراسي.
رابط التقديم.. كيف تحصل على قرض الأسرة حتى 100 ألف ريال؟
يقدم بنك التنمية الاجتماعية، قرض الأسرة الذي يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.
«أنتِ» طالق.. حالة انفصال كل 10 دقائق في المملكة
سجلت حالات الطلاق في المملكة زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022، إذ وصلت إلى 168 حالة يومياً، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
التفاصيل كاملة.. الامتيازات الممنوحة لذوي الإعاقة وعقوبة الاعتداء عليهم وإهمالهم
فرض نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبة مغلظة تصل إلى نصف مليون ريال والسجن مدة لاتتجاوز عامين عند الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة.
خطيبا المسجدين الحرام والنبوي: حاجة الإنسان إلى الدين والصلة والمودة في العلاقات
أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، مبيناً أن هذه الدار خداعة غرارة، والنفسَ بالسوء أمارة، والشيطانَ يأمر بالسوء والفحشاء، ويدعو إلى الخسارة، وأمل ابن آدم في هذه الدنيا طويل، وعمره فيها قصير .
خبير طقس: لهذه الأسباب جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية
كشف أستاذ المناخ ونائي رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله المسند، أسباب تعرض منطقة جازان ومرتفعاتها لأعنف الظواهر الجوية.
"طيران الإمارات" تُعلن وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية التي سقطت أمس، مع استمرار عمليات الإنقاذ.
غدًا انعقاد اجتماع قمة العشرين.. و"دولة بهارات" تثير لغطًا كبيرًا
تستضيف الهند، يومي السبت والأحد، القمة الـ18 لمجموعة العشرين، وذلك في مركز المؤتمرات "بهارات ماندابام" في نيودلهي.
ما صحة العبارة: "الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه"؟ (الخثلان يجيب)
قال الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، رئيس الجمعية الفقهية، إن العبارة المتداولة بين الناس "الله ما شفناه بالعقل عرفناه" معناها صحيح.