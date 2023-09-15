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مكاسب للطرفين.. هذه الدول قلصت ساعات الدوام الرسمية ومنهادولة عربية

تقليص ساعات العمل
تقليص ساعات العمل الرسمية
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برهنت أزمة جائحة كورونا على وجود حلول متعددة في أنظمة العمل، تعزز الإنتاجية بعيداً عن قيود ساعات الدوام الطويلة وحساب التواجدية الجسدية.اضافة اعلان
وبرزت فكرة العمل أربعة أيام فقط في الأسبوع، واتباع سياسات مرنة داخل مكان العمل والفوائد التي من الممكن أن تعود على الطرفين من خلال سياسات مشابهة.
وغيّرت دول عدة أنظمة العمل الحكومي لديها وتبنت شركات عملاقة رائدة ذات النهج بتقليص أيام العمل إلى 4 أيام فقط، وفقا لماجاء في صحيفة "عكاظ".


حرية اختيار عدد أيام العمل

أقرت الحكومة في بلجيكا سلسلة قوانين جديدة ترتبط بسوق العمل بما يتضمن منح الموظفين حرية اختيار عدد أيام عملهم خلال الأسبوع.
ويسمح للموظفين بموجبه تقرير ما إذا كانوا سيعملون أربعة أو خمسة أيام خلال الأسبوع؛ شريطة أن ساعات العمل لن تتغير.


الشركات البريطانية وتجربة 4 أيام عمل

كما شاركت مئات الشركات في بريطانيا، في تجربة أربعة أيام عمل أسبوعياً دون خفض أي من أجور العمال لديها، لدراسة تأثير ساعات العمل الأقل على إنتاجية الشركات ورفاهية عمالها، وقررت نسبة كبيرة منها الاستمرار.


4 دول و4 أيام عمل

وأعلنت اسكتلندا في أيلول من 2021م، بدء العمل بنظام أربعة أيام عمل في الأسبوع، على خطى العديد من الدول التي عملت قبل ذلك بهذا النظام مثل أيسلندا ونيوزيلندا واليابان.


الإمارات جعلتها 4.5

وقررت الإمارات  تقليص أيام العمل في الأسبوع من 5 إلى 4 أيام ونصف، وتعديل عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

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