مكاسب للطرفين.. هذه الدول قلصت ساعات الدوام الرسمية ومنهادولة عربية

برهنت أزمة جائحة كورونا على وجود حلول متعددة في أنظمة العمل، تعزز
الإنتاجية بعيداً عن قيود ساعات الدوام الطويلة وحساب التواجدية الجسدية.
وبرزت فكرة العمل أربعة أيام فقط في الأسبوع، واتباع سياسات مرنة داخل مكان العمل والفوائد التي من الممكن أن تعود على الطرفين من خلال سياسات مشابهة.
وغيّرت دول عدة أنظمة العمل الحكومي لديها وتبنت شركات عملاقة رائدة ذات النهج بتقليص أيام العمل إلى 4 أيام فقط، وفقا لماجاء في صحيفة "عكاظ".
أقرت الحكومة في بلجيكا سلسلة قوانين جديدة ترتبط بسوق العمل بما يتضمن منح
الموظفين حرية اختيار عدد أيام عملهم خلال الأسبوع.
حرية اختيار عدد أيام العمل
ويسمح للموظفين بموجبه تقرير ما إذا كانوا سيعملون أربعة أو خمسة أيام خلال الأسبوع؛ شريطة أن ساعات العمل لن تتغير.