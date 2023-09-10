بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة عن إلغاء الدراسة حضوريًا في جميع مدارس العاصمة المقدسة وتحويلها عبر منصة مدرستي، اليوم الأحد. اضافة اعلان

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي (اليوم) الأحد 25 -2-1445هـ في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل".



بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من #تعليم_مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا الأحد 25 -2-1445هـ في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل. pic.twitter.com/Bj6ZDoQp0m September 9, 2023

وكانت الإدارة اتخذت قرارًا بتعليق الدراسة حضوريًا في جميع مدارس تعليم مكة، وجعلها عن بُعد بعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ.





منصة مدرستي



وتعد منصة مدرستي واجهة مثالية للطلاب في حال تعذر الدراسة الحضورية لأي سبب من الأسباب، حيث تتيح وزارة التعليم في بعض الظروف الاستثنائية - مثل هطول الأمطار – إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد.ويستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.





الدراسة الافتراضية



كانت البداية قبل ثلاثة أعوام، تزامنًا مع تفشي جائحة كورونا في ديسمبر 2019، بعد أن لجأت العديد من دول العالم إلى تطبيق الدراسة عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية في ظل المخاوف من انتشار العدوى المميتة.وجاء ذلك مع إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من 9 مارس 2020 حتى إشعارًا آخر، والبدء في تفعيل الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية.





أكثر من 6 ملايين طالب يستفيدون من المنصة



وبات يستفيد من المنصة منذ ذلك الوقت أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.واختارت منظمة اليونسكو العالمية المملكة ضمن أفضل 4 نماذج عالمية على صعيد التعليم الإلكتروني بجانب (كوريا الجنوبية والصين وفنلندا).واعتمدت الإطار التقويمي الذي أعده المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ من خلال الدراسة الدولية التي تقوم بها المنظمة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني.





الدخول إلى منصة مدرستي



ويتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.-الدخول إلى منصة مدرستي ( اصغط هنا -إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.-الدخول إلى الفصول الافتراضية.-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.





دخول مدرستي عبر توكلنا

