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جرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
قوات الاحتلال
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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال، على الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.اضافة اعلان
 وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن فلسطينيًا أصيب بالرصاص في وجهه، والعشرات بحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال، على مسيرة مناهضة للاستيطان، في بلدة قريوت بمدينة نابلس
 وفي قطاع غزة، أصيب العديد من الشبان بجروح وحالات اختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، تجاه المئات من الشبان الفلسطينيين، شرق مدينة غزة، على مقربة من السياج الفاصل، بين القطاع وفلسطين المحتلة عام ١٩٤٨.

إصابات بالاختناق واعتقال 5 فلسطينيين


أصابت قوات الاحتلال عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقلت خمسة آخرين، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها قوات خاصة وكلاب بوليسية، اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، واحتراق منزل جراء القنابل التي أطلقها جنود الاحتلال.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة وفتشتها، قبل أن تعتقل خمسة مواطنين، هم: محمد بدر الحوت، ونبيل أسامة بدر، ومؤيد عطا الله، ومحمد أبو هلال، وجوهر ناصر جوهر.

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