أخبار السعودية.. حقيقة زواج المسيار أمام المحاكم والسجن لمن يفعل هذا الأمر في الضمان الاجتماعي

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





برعاية ولي العهد.. "سدايا " تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض



السجن وغرامة ضخمة لمن يفعل هذا الأمر عند التسجيل في الضمان الاجتماعي



تعرف على حقيقة وجود زواج المسيار أمام المحاكم (تفاصيل).



بشرى من الوطنية للإسكان.. إنشاء 20 ألف وحدة سكنية في المملكة



حملات مضللة.. القبض على مقيمين في مكة لنشرهما إعلانات وهمية عن الحج



بعد سحب البنك مبلغ الدعم.. حساب المواطن يدعو "الموقوف خدماته" لهذا الإجراء



غلق نهائي.. عقوبات على منشأة لصيانة السيارات لارتكابها جريمة التستر



منها المواصفات والبيانات الإيضاحية.. الاشتراطات الفنية لعدادات سيارات الأجرة



مسؤول جامعي: الطالب لا يُعدّ مؤهلاً لممارسة الطب إلا بهذا الشرط



مزدلفة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأحد بـ 44 مئوية

