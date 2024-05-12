أخبار السعودية.. حقيقة زواج المسيار أمام المحاكم والسجن لمن يفعل هذا الأمر في الضمان الاجتماعي

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
برعاية ولي العهد.. "سدايا " تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - حفظه الله -، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 9 ربيع الأول 1446هـ الموافق من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.. المزيد هنا
السجن وغرامة ضخمة لمن يفعل هذا الأمر عند التسجيل في الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى أحقية الزوجة وأطفالها من دون الزوج في نظام الضمان الاجتماعي المطور.. المزيد هنا
تعرف على حقيقة وجود زواج المسيار أمام المحاكم (تفاصيل).
فيما ساد جدل حول مقاطع مرئية في منصات التواصل عن افتتاح مكاتب لزواج المسيار برسوم رمزية. المزيد هنا
بشرى من الوطنية للإسكان.. إنشاء 20 ألف وحدة سكنية في المملكة
وقعت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" في العاصمة الصينية بكين اتفاقية تعاون مع شركة الصين لهندسة الآلات CMEC لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية ضمن الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها الشركة.. المزيد هنا
حملات مضللة.. القبض على مقيمين في مكة لنشرهما إعلانات وهمية عن الحج
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا
بعد سحب البنك مبلغ الدعم.. حساب المواطن يدعو "الموقوف خدماته" لهذا الإجراء
كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي ينبغي على "الموقوف خدماته" اتخاذه عند سحب البنك مبلغ الدعم. . المزيد هنا
غلق نهائي.. عقوبات على منشأة لصيانة السيارات لارتكابها جريمة التستر
باشرت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إغلاق منشأة تجارية لصيانة السيارات وتصفية نشاطها في محافظة الأحساء لتورط القائمين عليها في ارتكاب جريمة التستر.. المزيد هنا
منها المواصفات والبيانات الإيضاحية.. الاشتراطات الفنية لعدادات سيارات الأجرة
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الاشتراطات الفنية لعدادات سيارات الأجرة، عبر منصة "استطلاع"، لأخذ رأي العموم بشأنها.. المزيد هنا
مسؤول جامعي: الطالب لا يُعدّ مؤهلاً لممارسة الطب إلا بهذا الشرط
قال د. خالد الشمراني، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية، إن الطالب لا يُعتبر مؤهلاً لممارسة الطب إلا بعد اجتيازه سنة الامتياز.. المزيد هنا
مزدلفة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأحد بـ 44 مئوية
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.. المزيد هنا