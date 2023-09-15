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رسميا.. 5 أسباب تستوجب تحويل التعليم من حضوري إلى عن بعد

التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
أ أ
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أعلنت وزارة التعليم عن وجود 5 أسباب تستوجب الانتقال من التعليم الحضوري بالمدارس إلى التعليم عن بعد.
جاء ذلك على صفحة "الميدان التعليمي" الرسمية في منصة "إكس"، حيث عددت الوزارة الـ 5 أسباب كالتالي:اضافة اعلان


5 أسباب تنقل إلى التعليم عن بعد

1- مشكلات تهدد صحة الطلاب كالأمراض المعدية.
2- الأحداث العالمية والزيارات الرسمية التي تستضيفها المملكة.
3- إغلاق المبنى المدرسي مؤقتاً لمدة 6 أسابيع فأقل.
4- حالات مؤقتة مثل الصيانة أو انقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر المياه داخل المدرسة.
5- وجود خطورة على سلامة الطلاب داخل المدرسة أو في الطريق إليها.


منصة مدرستي

أكثر من 6 ملايين طالب يستفيدون من المنصة التي توفر كل ما تحتاجه العلمية التعليمية عندما يتم تحويل التعليم الحضوري الى التعليم عن بعد.
وبات يستفيد من المنصة منذ ذلك الوقت أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.


التواصل مع المعلمين

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.
كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.
واختارت منظمة اليونسكو العالمية المملكة ضمن أفضل 4 نماذج عالمية على صعيد التعليم الإلكتروني بجانب (كوريا الجنوبية والصين وفنلندا).
واعتمدت الإطار التقويمي الذي أعده المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ من خلال الدراسة الدولية التي تقوم بها المنظمة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني.


الدخول إلى منصة مدرستي

ويتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (اصغط هنا).
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام،
 ـ والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.


السرعة والقدرة على الاحتمال

ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

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