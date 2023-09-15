الجمعة، 30 صفر 1445 ، 15 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

ورطة أبل مع مخاطر آيفون 12.. والدول الأوروبية بدأت سحبه من الأسواق

آيفون 12
آيفون 12
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قررت بلجيكا تحليل المخاطر الصحية التي قد تنطوى على استخدام "آيفون 12"، بعد يومين فقط من قرار فرنسا حظر استخدام الهاتف لنفس السبب.اضافة اعلان
وطلبت شركة "أبل" من موظفيها التزام الصمت بشأن مستويات الإشعاع في آيفون 12، حسب تقرير نشرته "بلومبرغ" عن المخاطر الصحية على المستخدمين.


عدم تقديم أي معلومات عن المخاطر

ونصحت شركة أبل فريق الدعم الفني التابع لها بعدم تقديم أي معلومات عندما يسأل المستهلكون عن مخاطر الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منه ويمتصها جسم الانسان.
وأصدرت تعليمات للعمال بأن يقولوا إنهم "ليس لديهم ما يشاركونه"، وطُلب منهم التأكيد على أنه لا يمكن إرجاع الهواتف أو استبدالها بعد أسبوعين من الشراء.
وتقول أبل أن آيفون 12 مثله مثل أي جهاز آخر لديها خضع لاختبارات السلامة.


تحليل المخاطر الصحية المحتملة

وطلب وزير الرقمنة في الحكومة البلجيكية من هيئة تنظيم الاتصالات تحليل المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام "آيفون 12".
وذكر ماثيو ميشيل، وزير الدولة للرقمنة في بيان: "إن مهمتي التأكد من سلامة كل المواطنين"، وفق "رويترز".


فرض الحظر الفوري

ورغم هذه القرارات والتقارير، لا يوجد احتمال لفرض حظر فوري على هذا النوع من الهاتف في الاتحاد الأوروبي كله، لكن الخطوة البلجيكية تزيد من احتمال أن تحظره مزيد من الدول الأوروبية.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها تنتظر مواقف من الدول الأوروبية بشأن حظر هذا الهاتف قبل اتخاذ أي قرار.
وكانت فرنسا حظرت، الثلاثاء، بيع هواتف "آيفون 12" على أراضيها بسبب تجاوز هذه الأجهزة الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها.


سحب النسخ المباعة من آيفون 12

وأوضحت الهيئة في بيان أنها طلبت من الشركة "تسخير كل الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة. وفي حال عدم القيام بذلك، سيكون على أبل سحب النسخ التي سبق أن بيعت".
وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة صحفية: "لدي ثقة في حس المسؤولية لدى الشركة والذي يجعلها تمتثل لقواعدنا، إذا لم تفعل ذلك، فأنا على استعداد للأمر بسحب آيفون 12.

اقرأ أيضا

Capture
9:02 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

تساقط تجار السموم.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في الرياض وهذه المناطق

التعليم عن بعد
8:31 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

رسميا.. 5 أسباب تستوجب تحويل التعليم من حضوري إلى عن بعد

F6ECcWMWQAANwXt
8:30 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"مدني الرياض" يخمد حريقًا في شاحنة بحي الملك فهد

لالالالالال
7:14 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ الارصاد" من رياح شديدة على تبوك

اقرأ أيضا

5 معايير لرفع كفاءة مكاتب الاستقدام بالمملكة

"سكني": استفادة أكثر من 62 ألف أسرة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية

المملكة: سنستمر في إرسال المساعدات إلى ليبيا مهما تطلب الأمر

خبير زراعي: كثرة ري النخيل في الصيف يتلفها ويصيبها بالأمراض "فيديو"

البيئة: لن يسمح ببيع الإبل غير المرقمة (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

4333
5:56 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

من الطائف حتى عسير.. شاهد غزارة الأمطار المتساقطة اليوم

مطار الملك عبدالعزيز
4:17 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز أفضل مطارات المملكة لشهر أغسطس 2023

الحالة المدارية
3:58 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة بالحالة المدارية في بحر العرب

طقس الشرقية
3:15 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل التقلبات الجوية في الشرقية لها علاقة بإعصار دانيال؟ الأرصاد تجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

درنة قبل العاصفة وبعدها
6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

سيارات
6:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الكشف عن سبب رفع 43 دعوى ضد منشآت قطاع السيارات

عقارات
6:19 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"سكني": استفادة أكثر من 62 ألف أسرة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية

حساب المواطن
4:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تم تمديد الدعم الإضافي؟.. حساب المواطن يجيب

ريالات سعودية 2
4:25 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأول مرة.. سيولة اقتصاد المملكة تقفز إلى 2.68 تريليون ريال