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12 حالة تنهى تكليف شاغلي الوظائف التعليمية قبل انتهاء المدة الرسمية

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة
إدارة تعليم مكة المكرمة
أ أ
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أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على وجود 12 حالة لإنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية قبل انتهاء مدته الرسمية.اضافة اعلان
وقد بدأت الإدارة، استقبال طلبات المعلمين والمعلمات لشغل الوظائف التعليمية (مدير المدرسة - الوكيل - الموجه الطلابي - رائد النشاط)، وفقًا لـ "عكاظ".


12 حالة تنهى التكليف

وأوضحت الإدارة، بأن حالات إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية تضمنت:
1ـ من ينخفض مستوى أدائه الفني في العمل المكلف به بحصوله على تقدير يقل عن 90% في سنة التجربة الأولى أو في تقدير الأداء الوظيفي لعامين متتاليين.
2ـ وجود ملحوظات سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاقيات المهنة.
3ـ إذا ثبتت إدانته في قضية تتعارض مع المصلحة التعليمية.
4ـ إذا أخل بمتطلبات العمل المكلف به ولأي سبب تنص عليه أنظمة التوظيف ولوائحه.
5ـ إذا لم يجتز اختبار الكفايات الدورية عند تطبيقه.


حركة وزارة التعليم الخارجية

6ـ إذا تم نقله في حركة وزارة التعليم الخارجية، إلا ما نصت التعليمات على استثنائه.
7ـ إذا ثبت عدم نظامية التكليف للإخلال بضوابط التكليف وإجراءاته.
8ـ إذا أكمل وكيل المدرسة أربع سنوات ولم يكلف قائداً لمدرسة.
9ـ إذا لم يقبل وكيل المدرسة العمل قائداً وقت الحاجة إليه.


لجنة القيادات المدرسية

10ـ إذا رأت لجنة القيادات المدرسية أن من المصلحة التعليمية إنهاء تكليف قائد المدرسة أو الوكيل.
11ـ إذا تقدم المكلف بطلب إنهاء تكليفه.
12ـ على أن يكون إنهاء تكليفه بنهاية العام الدراسي.

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