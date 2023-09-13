تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص العمالة المنزلية

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قال حساب المواطن، إن استقدام العمالة المنزلية لا يؤثر على الدعم المقدم من البرنامج.

وأضاف في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم". اضافة اعلان



حياك الله، وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك September 13, 2023

يأتي ذلك بعد أن أودع حساب المواطن، الدفعة 70 – شهر سبتمبر في حسابات المستفيدين يوم الأحد الماضي.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

