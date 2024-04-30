الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

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الإيقاع بمواطنين ومقيمين ومخالفين بكمية كبيرة من المواد المخدرة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
أرشيفية
أ أ
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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

ضبط مواطن بمحافظة جدة:

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإطاحة بإثيوبيين بالرياض:

أيضا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط يمني ومواطنين بنجران:

بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطنين بمنطقة نجران لترويجهم (70,935) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

التعاون مع الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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