الأمير سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على الدكتور عبدالله المعطاني
تواصل- واس:
الثلاثاء 30 أبريل 2024
6:34 م
أأ
الأمير سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على الدكتور عبدالله المعطاني
أأ
أدى
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة,
اليوم بعد صلاة العصر في المسجد الحرام، صلاة الميت على الدكتور عبدالله بن سالم
المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى سابقًا رحمه الله.
أدى
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة,
اليوم بعد صلاة العصر في المسجد الحرام، صلاة الميت على الدكتور عبدالله بن سالم
المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى سابقًا رحمه الله.اضافة اعلان