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أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن وبشرى "سكني"

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار تناولها اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:


"النقل" 4 آلاف ريال غرامة رفض رحلة الأجرة بعد قبولهااضافة اعلان

شددت الهيئة العامة للنقل على عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول الطلب أو رفضه.. المزيد هنا

تنويه مهم بخصوص تسجيل المطلقة "الأجنبية" في حساب المواطن؟

كشف حساب المواطن عن آلية تسجيل طليقة المواطن غير السعودية في برنامج الدعم.  وأضاف ردًا على استفسار بهذا الخصوص.. المزيد هنا

بشرى من سكني بخصوص القسط الميسر.. التفاصيل والشروط


كشف برنامج سكني عن شروط الانتفاع من برنامج الإسكان الميسر لغير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لاتتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 ريال.. المزيد هنا

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

يحصل الطلاب في مختلف المدارس والجامعات على إجازة سنوية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.. المزيد هنا

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، نص تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد.. المزيد هنا

المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض والتمور

حققت المملكة اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض، وفق تقرير للهيئة العامة للإحصاء والإحصاءات الزراعية لعام 2022 عن نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية.. المزيد هنا

طعنه في ظهره حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالشرقية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو

أعلنت "الخزانة الأمريكية" عن فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، على خلفية "ارتكاب انتهاكات حقوقية بدارفور وأماكن أخرى".. المزيد هنا


"مساند" تتيح استقدام أكثر من 13 مهنة من 14 جنسية

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "مساند"، الاستقدام لأكثر من أكثر من 13 مهنة من 14 جنسية مختلفة.. المزيد هنا

كانوا في الرمق الأخير.. إنقاذ عالقين بصحراء حفر الباطن

تمكن فريق إنجاد من إنقاذ عالقين كانوا في الرمق الأخير، بالقرب من محافظة حفر الباطن.. المزيد هنا


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