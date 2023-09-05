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أهم 10.. حقيقة رفع الراتب إلى 4 آلاف ريال في القطاع الخاص وموعد صرف الضمان الاجتماعي

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار تناولها اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:


الداخلية: تصوير بطاقة الهوية في تطبيق "تيك توك" غير مسموح


أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أن تصوير بطاقة الهوية الوطنية لتطبيق "تيك توك" غير مسموح، بناء على.. المزيد هنا



توضيح مهم.. هل يحصل الموظف العسكري على حساب المواطن؟


أعلن حساب المواطن، أنه لايتم التمييز بين المتقدمين للحصول على دعم البرنامج على أساس الحالة الوظيفية.. المزيد هنا




المزايا والأهداف.. طريقة الحصول على السكن الملائم من خلال خدمة القسط الميسر


تأتي خدمة القسط الميسر في إطار الجهود الحكومية لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.. المزيد هنا

 


تنبيه عاجل من سفارة المملكة لجميع المواطنين المقيمين في الكويت


أصدرت سفارة المملكة في الكويت، اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا لجميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت.. المزيد هنا

 


التأمينات تكشف حقيقة رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال


ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ما أثير من أنباء حول رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال... المزيد هنا

 


تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له


معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.. المزيد هنا

وكيل وزارة "النقل": عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في عقبة شعار بعسير


أعلن المهندس طارق الشامي وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق، عن عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في عقبة شعار بعسير.. المزيد هنا

 


هل استقدام العمالة المنزلية متاح من أوغندا.. مساند يجيب؟


أكد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة أوغندا.. المزيد هنا


هل زوجة المواطن الخليجية تُعفى من ضريبة الخدمات الصحية.. الزكاة تجيب؟



أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، أن الأمر الملكي نص بأن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين (فقط) في كافة الخدمات الصحية.. المزيد هنا

 


علاج العقم.. تحذير عاجل من النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال



قالت النيابة العامة إنه يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي.. المزيد هنا

 



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