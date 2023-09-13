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كيف تحصل على معاش العجز غير المهني؟ التأمينات تجيب

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
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أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن العجز غير المهني هو العجز الناشئ بسبب مرض أو حادث لا يدخل تحت وصف إصابة العمل، وتقدره اللجان الطبية المختصة.اضافة اعلان
وقالت الهيئة إن العجز الغير مهني يستحيل على المصاب بسبب حالته الصحية أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.


ما هو العجز غير المهني؟

جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن سأله فيه عن : "ما هو العجز غير المهني؟".


شروط استحقاق المعاش غير المهني

•  أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام.
•  أن تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة.
•  أن يتم إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.


خدمات التأمينات الاجتماعية

يوفّر النظام العناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني، من خلال فرع الأخطار المهنية.
ويطبّق النظام، بصورة إلزامية، على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.
كما يوفّر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته، من خلال صرف تعويض التعطل عن العمل "ساند"، التدريب، البحث عن عمل.


خطوات الخدمة

الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.
تحديد نوع العميل حسب نوع التعريف.
اختيار التعريف المطلوب من قائمة "التعاريف".

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