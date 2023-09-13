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توضيح مهم من الموارد البشرية لشروط استمرار دعم الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
ضمان استمرار الدعم الضمان الاجتماعي
أ أ
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا يخص جميع مستفيدن من الضمان الاجتماعي المطور.

شروط ضمان استمرار دعم الضمان الاجتماعياضافة اعلان
وأوضحت أنه لضمان استمرار دعم الضمان الاجتماعي يجب تسجيل، الاتي:
1 - جميع أفراد المنزل في طلب واحد.
2 - تقديم ما يثبت الاستقلال بالسكن.
3 – تسجيل السكن ايجار ارفاق عقد ايجار بأسمك.
4 -  تسجيل الأم والأب او التسجيل كتابع مع رب الأسرة.
5 – تسجيل الفرد المستقل ويعيش في سكن مستقل اضافة المستندات المطلوبة.
6 – تسجيل الأخ أو الأخت المسجلين مع بعض دون إضافة الأم والأب ضروري.

18 ألف مواطن لديه 5 من العمالة المنزلية فأكثر

وكشفتال وزارة، أن عدد أصحاب العمل ممن لديهم خمسة فأكثر من العمالة المنزلية، بلغ نحو 17.715 شخصًا، وفقًا لـ"الاقتصادية".

3.3 مليون عامل منزلي في المملكة

وبينت أن عدد أصحاب العمل ممن لديهم عمالة منزلية 11 فأكثر بلغ نحو 1826 شخصًا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في المملكة بلغ نحو 3.3 مليون عامل منزلي.
ووفقًا لبيانات رسمية للوزارة، سجل حجم نقل كفالة العمالة المنزلية خلال عام 2022 نموًا بنحو 24.8 في المئة بعدد 254.162 عاملاً منزليًا، مقارنة بعام 2021 البالغ عددهم 203.707 عمال منزليين.

نقل خدمات العمالة المنزلية
وقامت الوزارة بإتاحة خدمة نقل "خدمات العمالة المنزلية" بين الأفراد عبر منصة مساند في مطلع أغسطس من العام الجاري.

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