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تحقيق شامل حول إساءة مصر للكويت (تفاصيل)

مصر والكويت
مصر والكويت
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أجرى وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبدالله مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

 بيان وزارة الخارجية:اضافة اعلان


وبحسب بيان لوزارة الخارجية تناقلته وسائل إعلام كويتية، فإن الاتصال جاء للوقوف على حيثيات موضوع قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً للكويت.

وشدد البيان على تأكيد وزير الخارجية المصري أن ما تم من قبل المحاضر كان خطأً غير مقصود وأنه وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ.

وأوضح البيان أن شكري شدد على متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

كما نوه أن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والإخاء والترابط بين البلدين الشقيقين.

سفارة الكويت:


وأمس أعلنت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، عن تقديم القاهرة اعتذرًا عن سقوط دولة الكويت من خريطة تضم الوطن العربي.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، أوضحت سفارة الكويت لدى القاهرة، "أنه ورداً على ما ورد لها من المكتب العسكري في القاهرة حول قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت".
وذكرت السفارة أنها قامت بالتنسيق مع المكتب العسكري في القاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت.
وتابعت " بيّنت تلك الجهات بأن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر، وقد قام القائمون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت".

وأكدت على أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.

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