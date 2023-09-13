ضجة بدولة خليجية.. كشف كاميرات مراقبة داخل حمام المعلّمات

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نقلت الكثير من المنصات الإخبارية في سلطنة عمان ما نشره المدون العماني محمد سعيد الصواعي في تغريدات له عبر منصة “X” (تويتر سابقا).

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كاميرات في حمامات المعلمات:



وكان الصواني قد فجّر واقعة أثارت جدلا واسعا وضجة كبيرة في الشارع العماني، حيث كتب قائلا على حسابه في منصة "إكس" : "هوس مراقبة المعلمين والمعلمات بكاميرات المراقبة يطال دورات حمامات المعلمات بأحد مدارسنا للأسف الشديد ،وبشاشات بانورامية بغرفة الإدارة".



وأضاف الصواني أن هذا التصرف يعد مخالف لقانون تقنية المعلومات ،وسهولة تسريب مقاطع فيديو.



وتابع قائلا :"من باب الوقاية خير من العلاج أتمنى من المديرية الوقوف على هذة التصرفات الغير مسؤولة من بعض إدارات المدارس".



كما أكد الصواعي في ردوده على المتسائلين بأنه يمتلك الأدلة اللازمة على حديثه وأنه تم تقديمه للجهات المختصة.



وتفاعل عدد من المعلمات مع ما ذكره المدون العماني، حيث كتبت إحدى المعلمات معبرة عن استيائها من وجود الكاميرات قائلة:"كاشفتنا الكاميرات بكل زاوية في المدرسة".