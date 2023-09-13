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لتكون المرجع الموحد للقطاع الاقتصادي

"الاقتصاد" تطلق تجريبياً منصة "البيانات السعودية"

فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد
وزير الاقتصاد
أ أ
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أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، النسخة التجريبية لمنصة "Data Saudi بيانات السعودية"، التي تهدف أن تكون المرجع الموحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.اضافة اعلان
وتعمل المنصة على جمع البيانات من المصادر المحلية والدولية الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية تسهّل على المستخدم فهم عموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي السعودي.


تسهيل الوصول إلى البيانات

وتطمح الوزارة من خلال المنصة وعبر التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.
وتسعى الوزارة إلى زيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030.


أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

 وتشمل المنصة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية استعراض المؤشرات على مستوى المملكة والمناطق.
وتتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة خلال المراحل القادمة عن طريق توسيع نطاق البيانات لتشمل بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة.


وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدماً

 وتعمل الوزارة على عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدمًا، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين.
 ودعت الوزارة جميع المهتمين إلى تجربة واستكشاف المنصة من خلال زيارة الرابط: https://datasaudi.mep.gov.sa/ .

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