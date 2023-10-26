أهم 10.. أمر ملكي جديد والسويد تصفع حارق المصحف وتطرده وتنفيذ حكم الشرع بالرياض

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم وأبرز الأحداث التي تناولها على مدار اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:
هل يستفيد
الحاصل على الدعم العقاري من حساب المواطن؟
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كشف حساب المواطن عن مدى استحقاقية الحاصل على القرض العقاري على برنامج الدعم.. المزيد هنا
ارتكب جريمة
بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بالدوسري في الرياض
الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
"إجادة
التعليمية".. مبادرة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بالشرقية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مبادرة "إجادة التعليمية" بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي.. المزيد هنا
في هذا الموعد..
صرف معاش التقاعد لمستفيدي التأمينات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاش التقاعد لمستفيدي نظام التأمينات.. المزيد هنا
أمر ملكي عاجل
بتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بتعيين (21) قاضيًا بديوان المظالم.. المزيد هنا
بشرى.. إعفاءات
ضريبية جديدة.. "الزكاة" تعيد تنظيم ضريبة الدخل
قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبة، من خلال إعداد مشروع.. المزيد هنا
الدارسة عن بعد
عبر " مدرستي" في "تعليم مكة" بسبب الأمطار
قررت إدارة التعليم بمكة المكرمة، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لليوم الخميس 26/10/2023 في جميع المدارس المسائية والليلية بالمنطقة.. المزيد هنا
السويد تعلن عن طرد المتطرف العراقي "سلوان موميكا" حارق المصحف الشريف
قال تلفزيون (تي.في4) السويدي (الخميس 26-10-2023) إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي المتطرف سلوان موميكا.. المزيد هنا
هل يمكن السفر لدول الخليج بالبطاقة البيضاء؟.. توضيح مهم من الجوازات
تفاعلت الجوازات مع استفسار من قبل إحدى المواطنات حول مدى إمكانية السفر لدول الخليج باستخدام البطاقة ذات اللون الأبيض.. المزيد هنا