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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن السفر لدول الخليج بالبطاقة البيضاء؟.. توضيح مهم من الجوازات

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر
الجوازات
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تفاعلت الجوازات مع استفسار من قبل إحدى المواطنات حول مدى إمكانية السفر لدول الخليج باستخدام البطاقة ذات اللون الأبيض.

البطاقة ذات اللون الأبيض:اضافة اعلان


وقالت :"هل يمكن السفر لدول الخليج بالبطاقة الشكل السابق ذات اللون الابيض وسارية المفعول؟ أم لابد من البطاقة الخضراء؟!"

وردا على ذلك، قالت الجوازات: يتطلب الهوية الوطنية الأصل للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي ويشترط أن تكون صلاحية الهوية أكثر من ثلاثة أشهر. سعدنا بتواصلك

الحصول على التأشيرة:

في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية الحصول على التأشيرة من منفذ الدخول لطفل عمره 5 شهور.

وقال أحد المستفيدين: "هل يمكن الحصول على التأشيرة من منفذ الدخول لطفل عمرة ٥ شهور حيث أن للمولود جواز مستقل و الابوين مقيمين في المملكة الزوجة على كفالة الزوج".

وردا على ذلك، أضافت الجوازات: " يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود مع وجود جواز سفر مستقل للمولود".

صلاحية تأشيرة الخروج النهائي:


في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها.

جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حساب "خدمة العملاء"، على استفسار مستفيد قال فيه: "السلام عليكم، عندي عامل إقامته على وشك الانتهاء، هلا أسوي خروج نهائي قبل انتهاء أو مع انتهاء التأشيرة".

صلاحية تأشيرة الخروج النهائي


وأوضحت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، علماً أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.

وكانت منصة "أبشر" قد أوضحت مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.

جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" حيث أكدت على أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الافراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

طريقة تنفيذ الخدمة:


1ـ الدخول إلى منصة أبشر
2ـ اختيار أفراد الأسرة
3ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

مشكلة تحديث الجواز المؤقت


أوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت في أبشر في حالة إذا كان الجواز الخاص بالعمالة لا يحتوي على الرموز المقروءة آليا.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وآلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت للعمالة المنزلية بسبب الرموز المقروءة آليا.

خطوات التنفيذ


وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يرجى إرسال طلب عبر خدمة تواصل، كما يرجى الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر افراد  واتباع الخطوات التالية:
- تبويب خدماتي
- النقر على خدمات
- الجوازات
- تواصل

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