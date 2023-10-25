السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. أمر ملكي كريم وتطبيق حكم الشرع في الرياض

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين 109 قضاة بوزارة العدلاضافة اعلان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، أمره الكريم بترقية وتعيين (109) قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.. المزيد هنا

طعن مواطنًا حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً بأحد الجناة بالرياض

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

تنبيه مهم من سكني حول تأخر إيداع الدعم لهؤلاء

أعلن برنامج سكني، أنه يواصل لليوم التالي إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدعم السكني.. المزيد هنا

هل التسجيل في ساند يوثر على الضمان الاجتماعي المطور؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحصول على دعم ساند لا يؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

الغذاء والدواء: هذه فوائد الأسماك الصحية.. وتحذير للأطفال والنساء

أكدت هيئة الغذاء والدواء على أن الأسماك من مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وتحتوي على مغذيات مهمة كالأحماض الدهنية (أوميغا 3) والتي تشكل جزءاً ضروريًا من النظام الغذائي الصحي.. المزيد هنا

لا يُصدق.. مشاهد جوية لسيول المحلاني غرب القصيم

على مدار يومين، جرت اليوم السيول أنهارًا نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على المحلاني غرب منطقة القصيم.. المزيد هنا

تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية قوية على 10 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد من حالة مطرية قوية ورياح نشطة على الرياض وعدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

تحذير من أمانة جدة: 50 ألف ريال غرامة بناء في هذه الحالة

بدأت أمانة محافظة جدة، في تطبيق نظام فرض غرامة 50 ألف ريال على المالك والمقاول المشارك في إنشاء مبنى بدون رخصة بناء.. المزيد هنا


النيابة العامة توجه تحذيراً مهماً للجميع

حذرت النيابة العامة من خطورة الروابط المشبوهة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على هدا الطائف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على هدا الطائف بمنطقة مكة المكرمة.. المزيد هنا

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