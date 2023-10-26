الدارسة عن بعد عبر " مدرستي" في "تعليم مكة" بسبب الأمطار

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قررت إدارة التعليم بمكة المكرمة، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لليوم الخميس 26/10/2023 في جميع المدارس المسائية والليلية بالمنطقة. اضافة اعلان





المركز الوطني للأرصاد



منصة مدرستي.. البديل المثالي



التفاعل في نظام تعليمي متعدد المسارات



الدخول إلى منصة مدرستي



وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع.جاء ذلك على صفحة الإدارة الرسمية في "إكس"، وبناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية.وتعد منصة مدرستي واجهة مثالية للطلاب في حال تعذر الدراسة الحضورية لأي سبب من الأسباب، حيث تتيح وزارة التعليم في بعض الظروف الاستثنائية - مثل هطول الأمطار – إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد.ويبلغ عدد المستفيدين من المنصة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعدد المسارات والمهام.وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.-الدخول إلى منصة مدرستي (اضغط هنا).-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.-الدخول إلى الفصول الافتراضية.-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.