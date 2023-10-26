هل يستفيد الحاصل على الدعم العقاري من حساب المواطن؟

أ أ

كشف حساب المواطن عن مدى استحقاقية الحاصل على القرض العقاري على برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم". اضافة اعلان



لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك October 26, 2023

السجين لايستحق الدعم



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

