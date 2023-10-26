في هذا الموعد.. صرف معاش التقاعد لمستفيدي التأمينات

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاش التقاعد لمستفيدي نظام التأمينات.

وقالت عبر خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يتم صرف المعاش التقاعدي لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية في بداية الشهر الميلادي". اضافة اعلان





صرف معاش التقاعد



حياك الله , يتم صرف المعاش التقاعدي لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية في بداية الشهر الميلادي. نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) October 25, 2023

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية "مكملة" لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.