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في هذا الموعد.. صرف معاش التقاعد لمستفيدي التأمينات

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صرف الرواتب مطلع الشهر
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاش التقاعد لمستفيدي نظام التأمينات. 
وقالت عبر خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يتم صرف المعاش التقاعدي لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية في بداية الشهر الميلادي".اضافة اعلان

صرف معاش التقاعد


وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.
ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:
-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية "مكملة" لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.


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