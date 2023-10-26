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ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بالدوسري في الرياض

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة

الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:اضافة اعلان
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أطلق النار على مواطن ما أدى لوفاته


 أقدم / محمد بن عبد الله بن محمد الدوسري - سعودي الجنسية -، على قتل / مبارك بن عبد الله بن محمد الدوسري - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري عدة طلقات مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما.

توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته


 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً


 وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن عبد الله بن محمد الدوسري - سعودي الجنسية -، يوم الخميس 11 / 04 / 1445هـ الموافق 26 / 10 / 2023م بمنطقة الرياض.

تحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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