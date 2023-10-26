"إجادة التعليمية".. مبادرة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بالشرقية

أ أ

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مبادرة "إجادة التعليمية" بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة الأقل أداء والمتأخرين دراسيًا وتحسين نواتج التعلم بين أوساط طلاب التعليم العام الأقل أداء والمتأخرين دراسيًا. اضافة اعلان

ويهدف إلى تحسين نواتج التعلم بين أوساط طلاب التعليم العام الأقل أداء كذلك الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات.





جهود تطوعية من إدارة الإشراف التربوي





استهداف المهارات الأساسية



وتأتي المبادرة بجهود تطوعية من منسوبي إدارة الإشراف التربوي "بنين" بتعليم المنطقة، عبر مركز الخدمات الطلابية "إجادة" الذي يقدم خدماته التعليمية عن بعد عبر برنامج التيمز.وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص تستهدف المبادرة الطلبة في المرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مواد ”لغتي الجميلة، الرياضيات، والعلوم“».إضافة إلى استهداف طلبة المرحلة المتوسطة في مواد ”لغتي الجميلة، والرياضيات، والعلوم، اللغة الانجليزية“، في مواد «الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية» باستهداف المهارات الأساسية في الصف الدراسي التي قد تعيق تقدم الطلاب.وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن خارطة أنشطة منسوبيه التطوعية التي يحرص تعليم المنطقة على تبنيها، بهدف تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واجتماعية تعود بالنفع على الطلبة والمجتمع.