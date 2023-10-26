السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"إجادة التعليمية".. مبادرة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بالشرقية

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مبادرة "إجادة التعليمية" بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة الأقل أداء والمتأخرين دراسيًا وتحسين نواتج التعلم بين أوساط طلاب التعليم العام الأقل أداء والمتأخرين دراسيًا.اضافة اعلان
ويهدف إلى تحسين نواتج التعلم بين أوساط طلاب التعليم العام الأقل أداء كذلك الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات.


جهود تطوعية من إدارة الإشراف التربوي

وتأتي المبادرة بجهود تطوعية من منسوبي إدارة الإشراف التربوي "بنين" بتعليم المنطقة، عبر مركز الخدمات الطلابية "إجادة" الذي يقدم خدماته التعليمية عن بعد عبر برنامج التيمز.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص تستهدف المبادرة الطلبة في المرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مواد ”لغتي الجميلة، الرياضيات، والعلوم“».


استهداف المهارات الأساسية

إضافة إلى استهداف طلبة المرحلة المتوسطة في مواد ”لغتي الجميلة، والرياضيات، والعلوم، اللغة الانجليزية“، في مواد «الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية» باستهداف المهارات الأساسية في الصف الدراسي التي قد تعيق تقدم الطلاب.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن خارطة أنشطة منسوبيه التطوعية التي يحرص تعليم المنطقة على تبنيها، بهدف تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واجتماعية تعود بالنفع على الطلبة والمجتمع.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أسعار النفط 3
1:19 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

98ع0898
12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

مبادرة الذكاء 4:08 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

8 آلاف مدرسة تدخل في مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي"

أهم 10 8:55 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أهم 10.. العثور على مواطن متوفياً بنجران والدراسة عن بعد في 6 مدراس بالمذنب

وزارة التعليم السعودية 4:17 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

التعليم: تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ

منصة مدرستي 3:14 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

التعليم: 9 حالات لتحويل الدراسة من الحضورية إلى التعليم عن بُعد

اقرأ أيضا

F9dwd_mWoAARwGF
10:32 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

F9dVgHpWkAAbbEu
10:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

شهداء غزة
9:55 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين