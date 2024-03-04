أخبار السعودية...4.8 ألف وحدة سكنية بهذا المشروع وسبب نقص الدفعة المالية من حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
رسميًا.. "التعليم" تمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية "مرتبة الشرف"
قررت وزارة التعليم، منح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية "مرتبة الشرف"؛ وفق ضوابط محددة.
هيئة شؤون الحرمين: تخصيص صحن المطاف حول الكعبة للمعتمرين فقط.
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، تخصيص صحن المطاف حول الكعبة للمعتمرين فقط.
تعرّف على سبب نقص الدفعة المالية من حساب المواطن
كشف حساب المواطن، عن آلية التعرف على سبب نقص الدعم المقدم للمستفيدين.
الموعد والمناطق.. تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة بالمملكة
حذر خبراء الأرصاد من توقعات بتأثر المملكة خلال الأيام المُقبلة بتقلبات على صعيد درجات الحرارة في مناطق مختلفة تستمر حتى غد الثلاثاء.
"ليب24".. أمازون تعلن استثمارها لـ 5,3 مليار دولار لإنشاء منطقة سحابية بالمملكة
أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز اعتزامها استثمار 5.3 مليار دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في المملكة.
9 خطوات لحذف التابع المؤكد من منصة الدعم بالضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن حذف تابع مؤكد من منصة الدعم والحماية بالضمان الاجتماعي.
للدبلوم فأعلى.. الإعلان عن وظائف حكومية للخريجين بنظام التعاقد
أعلنت الجامعة الإسلامية عن وظائف شاغرة (الإدارية، الترجمة، التقنية، الفنية) وأخرى، عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين بنظام التعاقد (دوام كامل)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
بشرى سارة.. 4.8 ألف وحدة سكنية بهذا المشروع
أطلقت مجموعة روشن، المرحلة الرابعة من مشروع "سدرة"، والتي تستهدف إضافة 4.860 وحدة سكنية على مساحة 1.9 مليون متر مربع، مع عرض 1.254 وحدة للبيع في الشريحة الأولية من المبيعات.
التجارة تكشف عن خطوات الحصول على الرمز الإلكتروني الموحد
كشفت وزارة التجارة عن 4 خطوات للحصول على الرمز الإلكتروني من خلال منصة الأعمال "Business.sa".