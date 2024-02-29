الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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أخبار السعودية.. حقيقة استخدام الليزر والإشعاع لتفتيح لون التمر وأقصى مهلة لتحويل الإيجارات

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير التعليم: علينا الاستثمار بمعلمينا للوصول إلى أعلى مستوى بالمهارات (فيديو)
أكد وزير التعليم، يوسف البنيان، على أهمية الاستثمار في المعلمين للوصول إلى أعلى مستوى بالمهارات والقيم.

بالفيديو.. حقيقة استخدام الليزر والإشعاع لتفتيح لون التمر قبل رمضان
أصدر المركز الوطني للنخيل والتمور بيانًا بشأن حقيقة استخدام الليزر والإشعاع لتفتيح لون التمر قبل رمضان.

تحذير من أمطار ورياح متربة على مكة والرياض و9 مناطق لـ10 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

أقصى مهلة لتحويل الإيجارات الشهرية.. توضيح من "إيجار"
حددت منصة "إيجار"، أقصى مهلة لتحويل مبالغ الإيجارات الشهرية إلى حسابات المؤجرين. 

جواز سفري انتهى من 2017 هل عليّ غرامة؟ "الجوازات" توضح
أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، توضيحًا مهمًا بشأن غرامة تجديد جواز السفر المنتهي من 2017.

خطوات تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال (فيديو)
أعلنت وزارة التعليم، عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1445هـ بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

"الأوقاف": استرداد 1.5 مليار ريال لعدد من الأوقاف
أعلنت هيئة الأوقاف أنها نجحت في استرداد 1,5 مليار ريال لعدد من الأوقاف.

خبير يكشف مفاجأة بشأن تعبئة البنزين أكثر من مرة
"إشاعة لا أساس لها من الصحة"، بهذه الكلمات كشف المستشار النفطي الدكتور مبارك الهاجري، عن حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن تعبئة البنزين أكثر من مرة بعد تغيره إلى "يورو 5".

بـ 6 خطوات.. أسهل طريقة لتقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونيًا
كشفت وزارة التجارة، عن خطوات تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونيًا، وذلك في إطار الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية وتعزيز الامتثال.




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