تعرّف على سبب نقص الدفعة المالية من حساب المواطن

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كشف حساب المواطن، عن آلية التعرف على سبب نقص الدعم المقدم للمستفيدين.

وقال ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "عزيزي المستفيد، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق (الدفعات المالية)".



اهلا بك ، عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 4, 2024

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن



حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

