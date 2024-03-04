تعرّف على سبب نقص الدفعة المالية من حساب المواطن

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كشف حساب المواطن، عن آلية التعرف على سبب نقص الدعم المقدم للمستفيدين.
وقال ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "عزيزي المستفيد، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق (الدفعات المالية)".
اهلا بك ، عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 4, 2024
يأتي ذلك فيما صدرت نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، والتي يمكن التحقق منها عبر الدخول على تطبيق البرنامج من خلال الرابط التالي:
App Store:
Google Play:
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
- الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
- الدخول على دراسة الأهلية .
- الضغط على تقديم اعتراض.
- طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطنوقال البرنامج، إنه سيتم صرف الدعم لهذا الشهر بتاريخ 10 مارس.
ويوافق اليوم المحدد للإيداع الأحد 10 من مارس - 29 من شعبان 1445 هـ.
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.