الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

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بالفيديو.. بردية كثيفة على المجمعة وسيول بين الحريق والداهنة

البرد
برد وسيول
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت جريان سيول شعيب الحذيانه بين الحريق والداهنة شمال شرق شقراء في منطقة الرياض.

أمطار وبرد وسيولاضافة اعلان

كما وثق مقطع فيديو آخر، هطلو أمطار وتساقط البرد بكثافة على المجمعة، في ظل حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

حالة الخليج العربي

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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