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للدبلوم فأعلى.. الإعلان عن وظائف حكومية للخريجين بنظام التعاقد

الجامعة-الإسلامية
وظائف الجامعة الإسلامية
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أعلنت الجامعة الإسلامية عن وظائف شاغرة (الإدارية، الترجمة، التقنية، الفنية) وأخرى، عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين بنظام التعاقد (دوام كامل)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وظائف حكومية للخريجين بنظام التعاقد



1- مترجم.
2- باحث أمن سيبراني.
3- فني مختبر علمي.
4- محضر مختبر علوم.
5- أمين مستودع فني.
6- مصمم جرافيك مساعد.
7- فني مختبر علمي ممارس.
8- أخصائي بحث قضايا مساعد.
9- محلل دفاع الأمن السيبراني.
10- مقيم ضوابط أمن سيبراني.
11- أخصائي اختبارات الاختراقات مساعد "سيبراني".
12- أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية مساعد.

الشروط العامة



4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب لكل وظيفة.
3- أن يكون حاصلاً على (70) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.

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التفاصيل والشروط

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المستندات المطلوبة

- صورة من الهوية الوطنية.
- صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات).
- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية ، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن، بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/08/28هـ الموافق 2024/03/09م.


طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).



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