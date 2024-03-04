الموعد والمناطق.. تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة بالمملكة

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حذر خبراء الأرصاد من توقعات بتأثر المملكة خلال الأيام المُقبلة بتقلبات على صعيد درجات الحرارة في مناطق مختلفة تستمر حتى غد الثلاثاء.





تقلبات جوية وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة



طقس غير مستقر يومي الأربعاء والخميس



أمطار غزيرة متوقعة في هذا الموعد



أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من التقلبات الجوية



وحسب "طقس العرب"، فقد جدد خبراء الأرصاد من نشاط سرعة الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار مع فرص لهطول بعض الأمطار المُتفرقة في بعض المناطق.ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، حيث تكون الرياح مُعتدلة السرعة بوجه عام، إلا أنها تنشط الأربعاء والخميس وتُصحب بهبات قوية أحياناً وتُثير الأتربة والغبار في مناطق عديدة من المملكة، بالتزامن مع تأثير كتلة هوائية أدفأ من المُعتاد.كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار مُتفرقة على العديد من المُرتفعات الجنوبية الغربية وتشتد الأربعاء والخميس وتُصبح مُتفاوتة الغزارة، وتمتد بعض الأمطار المُتفرقة إلى أجزاء من وسط المملكة.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، وذلك بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، على مناطق جازان وعسير والباحة مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.