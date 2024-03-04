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9 خطوات لحذف التابع المؤكد من منصة الدعم بالضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن حذف تابع مؤكد من منصة الدعم والحماية بالضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن  الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بما في ذلك خدمات التأهيل والتدريب والتمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.اضافة اعلان

خطوات حذف تابع في الضمان الاجتماعي المطور

1 - الدخول إلى المنصة.
2 - الصفحة الرئيسة.
3 - برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي.
4 - الضغط على الملف الموحد.
5- إدارة التابعين.
6 - اختيار التابع.
7 - الضغط على حذف.
8 - اختيار سبب الحذف.
9 - تأكيد الحذف.


إضافة تابع جديد في الضمان الاجتماعي المطور

1 - الدخول إلى المنصة.
2 - الصفحة الرئيسة.
3 - الملف الموحد وبيانات التابعين.
4 - إضافة تابع.
5 - تعبئة الحقول المطلوبة.
6 - إضافة المستندات.
7 - تم إضافة تابع بنجاح.


رفض أحد التابعين الانضمام للضمان الاجتماعي المطور عن طريق الخطأ


وبينت أنه في حال رفض أحد التابعين الإضافة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي عن طريق الخطأ، فيتم احتساب دخله ضمن الأسرة لدراسة الاستحقاق، ولا يتم احتسابه عند صرف المعاش.
وأكدت أنه يمكن للعائل حذف التابع من الملف الموحد وبعد نجاح ذلك يُضاف من جديد، وبعد نجاح الإضافة يمكن للتابع الدخول الى المنصة للموافقة مجددًا على الانضمام للأسرة.


خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور


1 - الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.
2 - اختيار "تسجيل جديد".
3 - تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.
4 - إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار "توثيق".
5 - كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على "تسجيل الدخول".
6 - تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على "الذهاب للملف الموحد".

شروط القبول في نظام الضمان الاجتماعي المطور

1 - أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة باستثناء "المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.
2 - أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
3 - أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
4 - إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًا.
5 - ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
6 - ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

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