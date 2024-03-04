التجارة تكشف عن خطوات الحصول على الرمز الإلكتروني الموحد

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كشفت وزارة التجارة عن 4 خطوات للحصول على الرمز الإلكتروني من خلال منصة الأعمال "Business.sa".
وتشمل الخطوات الأربعة التي حددتها الوزارة:
الدخول على منصة الأعمال (من هنا).
اختيار وتحديد السجل التجاري المطلوب.
التوجه إلى رخص البلدية التجارية.
الضغط على طباعة الرمز (QR-Code).
📲 | تعرّف على خطوات الحصول على #الرمز_الإلكتروني_الموحد..— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 4, 2024
عبر منصة الأعمال: https://t.co/RCqc4WAyBM pic.twitter.com/2K1YHu1Phe
الرمز الإلكتروني الموحدوكانت وزارة التجارة أعلنت مؤخرًا عن إطلاق مبادرة رائدة تتمثل في الرمز الإلكتروني الموحد، يهدف تحسين وتسهيل العمليات التجارية والتفاعل مع الجهات الحكومية..
ويعمل هذا الرمز الإلكتروني الموحد على التحقق الفوري من صحة المعلومات للمنشآت التجارية.
ووفقًا لوزارة التجارة، فإن معلومات مثل السجل التجاري ورخصة البلدية والدفاع المدني وشهادة الزكاة جميعها يمكن التأكد منها عبر الرمز الإلكتروني الموحد.
وأطلق في وقت سابق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، بالتكامل مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني؛ التي تهدف إلى توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل إلكتروني وموثوق، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.