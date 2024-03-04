التجارة تكشف عن خطوات الحصول على الرمز الإلكتروني الموحد

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كشفت وزارة التجارة عن 4 خطوات للحصول على الرمز الإلكتروني من خلال منصة الأعمال "Business.sa".

وتشمل الخطوات الأربعة التي حددتها الوزارة:

الدخول على منصة الأعمال (من هنا).

اختيار وتحديد السجل التجاري المطلوب.

التوجه إلى رخص البلدية التجارية.

الضغط على طباعة الرمز (QR-Code).

الرمز الإلكتروني الموحد



وكانت وزارة التجارة أعلنت مؤخرًا عن إطلاق مبادرة رائدة تتمثل في الرمز الإلكتروني الموحد، يهدف تحسين وتسهيل العمليات التجارية والتفاعل مع الجهات الحكومية..ويعمل هذا الرمز الإلكتروني الموحد على التحقق الفوري من صحة المعلومات للمنشآت التجارية.ووفقًا لوزارة التجارة، فإن معلومات مثل السجل التجاري ورخصة البلدية والدفاع المدني وشهادة الزكاة جميعها يمكن التأكد منها عبر الرمز الإلكتروني الموحد.وأطلق في وقت سابق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، بالتكامل مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني؛ التي تهدف إلى توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل إلكتروني وموثوق، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.