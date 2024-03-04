"ليب24".. أمازون تعلن استثمارها لـ 5,3 مليار دولار لإنشاء منطقة سحابية بالمملكة

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أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز اعتزامها استثمار 5.3 مليار دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في المملكة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "ليب2024" التقني الذي تستضيف المملكة النسخة الثالتة منه.



استثمارات تقنية بقيمة 11.9 مليار دولار

من ناحيته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه إن المؤتمر سيشهد الإعلان عن استثمارات تقنية بقيمة 11.9 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة.

وأضاف أن أرامكو أطلقت أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي خلال فعاليات المؤتمر.

يأتي هذا في وقت تستضيف فيه المملكة أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم "ليب", تحت شعار "آفاق جديدة"، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس لعام 2024م.





مشاركة أكثر من 1,000 شركة عالمية ومحلية



وينطلق المؤتمر بمشاركة أكثر من 1,000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1,000خبير ومتحدث من 180 دولة لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات.